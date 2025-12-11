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Złoty Gryf

Szkolenia BCU

Aktualności

11 grudnia – Złoty Gryf 2026

11 grudnia – Złoty Gryf 2026

Oficjalnie informujemy, że 11 grudnia 2026 w Warszawie spotkamy się podczas kolejnej edycji Złotego Gryfa,...
Międzynarodowy start programu „The BEST Way Forward” na Politechnice Warszawskiej

Międzynarodowy start programu „The BEST Way Forward” na Politechnice Warszawskiej

15 czerwca 2026 r. na Politechnice Warszawskiej odbyła się inauguracja programu „The BEST Way Forward" (Business,...
Polska Izba Druku organizuje misję gospodarczą na targi Interpack China 2026 w Szanghaju

Polska Izba Druku organizuje misję gospodarczą na targi Interpack China 2026 w Szanghaju

Polska Izba Druku zaprasza firmy z branży poligraficznej, opakowaniowej oraz przetwórczej do udziału w misji...
RELACJA Z TARGÓW INTERPACK 2026

RELACJA Z TARGÓW INTERPACK 2026

Wyjazd uczniów, studentów i nauczycieli do Düsseldorfu Organizator: Polska Izba Druku Termin wyjazdu: 7 –...
Wizyta PEIAC w Polsce!

Wizyta PEIAC w Polsce!

Za nami wyjątkowe spotkanie środowiska poligraficznego i naukowego w ramach rozwoju międzynarodowej współpracy!12 maja 2026...
Branża etykiet wraca nad jeziora

Branża etykiet wraca nad jeziora

Polski Drukarz sp. z o.o., wydawca magazynu „Świat DRUKU” oraz organizator konferencji i szkoleń w...
Wyjazd młodzieży na INTERPACK!

Wyjazd młodzieży na INTERPACK!

Nasza edukacyjna wizyta na targach INTERPACK 2026 właśnie się rozpoczyna!   50 uczniów, studentów oraz...
Finał Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Poligrafii „Druk-To-My” rozstrzygnięty w Opolu

Finał Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Poligrafii „Druk-To-My” rozstrzygnięty w Opolu

17 kwietnia 2026 r. w Opolu, w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica, odbył się...
JAPAN VIP TOUR 2026 – podsumowanie

JAPAN VIP TOUR 2026 – podsumowanie

Za nami wyjątkowa misja gospodarcza do Japonii organizowana przez Polską Izbę Druku! W dniach 10–21...
CDM Packaging sponsorem wyjazdu młodzieży na INTERPACK

CDM Packaging sponsorem wyjazdu młodzieży na INTERPACK

Nowy sponsor wyjazdu edukacyjnego na targi Interpack w Düsseldorfie!Z radością ogłaszamy, że do grona partnerów...

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Formularz kontaktowy

Polska Izba Druku

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izbadruku@izbadruku.org.pl
alicja.jarzabek@izbadruku.org.pl
anna.biela@izbadruku.org.pl

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8:00 - 16:00

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05-800 Pruszków

KRS: 0000118432
NIP: 5271084804
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