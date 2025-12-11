Aktualności
11 grudnia – Złoty Gryf 2026
Oficjalnie informujemy, że 11 grudnia 2026 w Warszawie spotkamy się podczas kolejnej edycji Złotego Gryfa,...
Międzynarodowy start programu „The BEST Way Forward” na Politechnice Warszawskiej
15 czerwca 2026 r. na Politechnice Warszawskiej odbyła się inauguracja programu „The BEST Way Forward" (Business,...
Polska Izba Druku organizuje misję gospodarczą na targi Interpack China 2026 w Szanghaju
Polska Izba Druku zaprasza firmy z branży poligraficznej, opakowaniowej oraz przetwórczej do udziału w misji...
RELACJA Z TARGÓW INTERPACK 2026
Wyjazd uczniów, studentów i nauczycieli do Düsseldorfu Organizator: Polska Izba Druku Termin wyjazdu: 7 –...
Wizyta PEIAC w Polsce!
Za nami wyjątkowe spotkanie środowiska poligraficznego i naukowego w ramach rozwoju międzynarodowej współpracy!12 maja 2026...
Branża etykiet wraca nad jeziora
Polski Drukarz sp. z o.o., wydawca magazynu „Świat DRUKU” oraz organizator konferencji i szkoleń w...
Wyjazd młodzieży na INTERPACK!
Nasza edukacyjna wizyta na targach INTERPACK 2026 właśnie się rozpoczyna! 50 uczniów, studentów oraz...
Finał Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Poligrafii „Druk-To-My” rozstrzygnięty w Opolu
17 kwietnia 2026 r. w Opolu, w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica, odbył się...
JAPAN VIP TOUR 2026 – podsumowanie
Za nami wyjątkowa misja gospodarcza do Japonii organizowana przez Polską Izbę Druku! W dniach 10–21...
CDM Packaging sponsorem wyjazdu młodzieży na INTERPACK
Nowy sponsor wyjazdu edukacyjnego na targi Interpack w Düsseldorfie!Z radością ogłaszamy, że do grona partnerów...